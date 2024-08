Obbligati in solido, quando è meglio attivarsi in giudizio per evitare la riscossione

Non è infrequente, nella pratica professionale, il caso della riscossione azionata nei confronti dell’obbligato solidale rimasto inerte a fronte dell’atto impositivo ricevuto. Si pensi per esempio alle rettifiche, ai fini dell’imposta di registro, con le quali l’Amministrazione accerta il valore degli immobili compravenduti (allorquando non sia utilizzabile la disciplina del prezzo-valore di cui all’art. 1 co. 497 della L. 266/2005). In tal caso l’avviso di rettifica e liquidazione viene emesso in...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 1 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi