Omaggi ai dipendenti, la funzionalità alla strategia aziendale non salva dall’imposizione

L’agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 89 dell’11 aprile 2024 ha chiarito che gli omaggi in natura concessi a dipendenti, costituiti da beni prodotti o commercializzati dall’azienda, datrice di lavoro, sono imponibili anche se aventi finalità promozionali e di marketing in quanto utili a favorire la conoscenza approfondita del prodotto e la diffusione dell’immagine aziendale. Ciò in quanto si tratta comunque di omaggi che non si possono considerare erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, non derivano da un obbligo contrattuale e creano un vantaggio per il dipendente.

Compensi in natura a dipendenti

Il tema dei compensi in natura ai dipendenti è estremamente attenzionato dal legislatore fiscale in questi ultimi anni, complice anche l’esigenza delle aziende di trovare modalità di gratificazione e incentivazione dei dipendenti, a costi sostenibili. Anche per il 2024, sebbene in maniera diversa rispetto agli anni precedenti, si conferma infatti la deroga ai limiti posti per i compensi in natura non tassabili in base all’articolo 51, comma 3, I parte, Tuir. In merito l’articolo 1, comma 16, legge...