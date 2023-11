Oneri di sistema fuori dall’imponibile Iva: sono slegati dalla prestazione di Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza

Link utili Cgt primo grado Roma, sentenza 10758/21/2023 Corte di Giustizia Tributaria

Non sono un costo dell’attività ma anticipazioni a carico del cessionario









In seguito ad alcuni precedenti ( Ctp Varese 504/2019, Ctr Milano 712/2022), la giurisprudenza di merito ritorna sul rapporto tra oneri di sistema e Iva con la sentenza della Cgt di Roma 10758/21/2023 (presidente Papa, relatore Totò), nella quale si conferma il diritto al rimborso dell’Iva gravante sugli oneri generali di sistema. Per la Corte il rimborso può essere richiesto dal cessionario direttamente, perché non sussistono i presupposti per l’applicazione del tributo in relazione a una componente...