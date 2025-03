Onlus, la nuova veste al test commercialità e delle variabili Iva e Irap

Per le Onlus che operano sul mercato l’impresa sociale può rappresentare un possibile approdo, ma restano alcuni nodi fiscali. L’abrogazione del Dlgs 460/1997, dal 2026, impone alle realtà ancora in possesso della qualifica di Onlus una riflessione che coinvolge l’assetto organizzativo e il nuovo inquadramento fiscale. Sarà determinante verificare la natura tributaria, commerciale o meno, in base al test delineato dall’articolo 79 del Dlgs 117/2017.

