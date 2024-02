Operazioni straordinarie, c’è azienda quando è presente il principio di continuazione

Nel contesto delle operazioni straordinarie è fondamentale qualificare correttamente l’oggetto dell’operazione che verrà realizzata. In particolare, la qualificazione delle attività da trasferire - come azienda/ramo d’azienda ovvero come semplice insieme di beni - determina differenti effetti fiscali, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini delle imposte indirette.

Attualmente la normativa tributaria non fornisce un’autonoma e precisa nozione d’azienda, che conseguentemente, deve essere desunta...