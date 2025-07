Operazioni straordinarie: più spazio ai riallineamenti

Il riallineamento delle divergenze contabili e fiscali in operazioni straordinarie neutrali si può effettuare anche se le società adottano principi contabili omogenei. L’articolo 3 dello schema di decreto correttivo della riforma del reddito di impresa aumenta i casi in cui è possibile eliminare i disallineamenti in base all’articolo 10, lettera g), del Dlgs 192/2024. Oltre alle situazioni che si creano in riorganizzazioni che intervengono tra soggetti con principi contabili o obblighi di informativa...

