Opzione valore catastale per le assegnazioni di Giorgio Gavelli









Grazie al decreto legge di proroga dei termini, ci sono ancora circa due mesi per perfezionare le varie operazioni agevolate di assegnazione, cessione dei beni o di trasformazione in società semplice previste dalla legge di Bilancio 2023. La nuova scadenza è il 30 novembre, che diventa anche il termine per versare il 100% dell’imposta sostitutiva dovuta, in luogo delle due precedenti rate.

Ricordiamo che, tra i tanti vantaggi (imposta sostitutiva ridotta, imposta di registro dimezzata, ipo-catastali...