Oro, resta la detraibilità Iva con la fusione a terzi

La deroga all’indetraibilità Iva riconosciuta al produttore di oro da investimento per le cessioni in esenzione effettuate ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 11, del Dpr 633/72, non è preclusa dal conferimento a terzi delle attività di fusione e affinazione. Tanto è stato sancito dalla Corte di cassazione la quale, con l’ordinanza 18333 del 4 luglio, ha respinto il ricorso dell’agenzia delle Entrate che contestava la detrazione Iva sulla totalità dei costi ad un operatore di settore per l’assenza...

