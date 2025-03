Paesi Ue liberi di imporre l’obbligo domestico di fatturazione elettronica

Pubblicazione del pacchetto Vida (Vat in the digital age) con tempistiche differenziate per l’applicazione delle misure in esso contenute: già dal 14 aprile 2025 gli Stati membri potranno ad esempio imporre obblighi domestici di fatturazione elettronica, sia in emissione che in ricezione, unicamente per i soggetti passivi stabiliti nel loro territorio, con esclusione quindi dei contribuenti solamente identificati a fini Iva. Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 25 marzo 2025, sono stati...

