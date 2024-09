Parchi agrisolari, dal 16 settembre le domande per il terzo bando

In seguito alla pubblicazione da parte del ministero dell’Agricoltura del decreto di rifinanziamento n. 176845 del 17 aprile 2024, il Gestore dei servizi energetici (Gse), in qualità di soggetto attuatore, ha pubblicato le modalità operative per la partecipazione al terzo bando di assegnazione delle risorse - pari a 250 milioni di euro delle risorse residue (837.640.537,89 euro) - destinate alla realizzazione di parchi agrisolari.

L’agevolazione è già nota ed è stata ampiamente apprezzata dalle imprese...