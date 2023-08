Parchi agrisolari, vendita di energia se è rispettata la soglia di autoconsumo di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Pronto il regolamento per accedere al Bando per l’installazione di parchi agrisolari: le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 12 del prossimo 12 settembre (si veda il precedente articolo «Nuovi parchi agrisolari, domande dal 12 settembre»). Viene confermato il requisito dell’autoconsumo dell’energia prodotta per l’accesso ma si fa spazio all’autoconsumo “condiviso”.



La misura è la Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare» del Piano nazionale di ripresa e resilienza...