Partite Iva, le Camere puntano a più premi per il concordato preventivo

Sul concordato preventivo biennale per le partite Iva il Parlamento prende tempo. Una pausa di riflessione per correggere il tiro sul meccanismo premiale che rischia di non garantire sufficienti incentivi ai contribuenti “virtuosi” (ossia a quelli con un voto pari o superiore a 8 nelle pagelle fiscali) e non garantire un adeguato stimolo a migliorare la posizione e quindi ad accettare una base imponibile più elevata a chi finora è rimasto al di sotto della soglia di massima affidabilità per il Fisco...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi