Partite Iva, la flat tax incrementale non ha effetto sugli acconti 2024

La flat tax incrementale non incide sugli acconti 2024 che, quindi, devono essere calcolati (e versati) con le regole ordinarie. Con la risoluzione 21/E/2024, l’agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo «1731» per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali per le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dalla legge 197/2022.

Nessun codice tributo è previsto per il versamento degli acconti poiché questi seguono le regole ordinarie...