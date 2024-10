Passaggi generazionali, ok al controllo raggiunto sommando vecchie quote

Nei passaggi generazionali il requisito di controllo – in caso di trasferimento di quote di società di capitali – si potrà considerare integrato anche quando la soglia del 51% viene raggiunta sommando alla quota in comunione ereditaria ricevuta dai discendenti quella già posseduta da uno o più dei coeredi, quali soci uti singuli della stessa società.

Questa la conclusione raggiunta dalla Cassazione con la sentenza 18732/2024. Il caso aveva visto coinvolti quattro coeredi in comunione ereditaria, che...