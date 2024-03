Passaggio generazionale: nel patto di famiglia compensazioni senza esenzione

Al patto di famiglia si applica la disciplina fiscale delle donazioni, sia per quanto riguarda il trasferimento dell’azienda sia per quanto riguarda le liquidazioni dei conguagli, tuttavia, per questi ultimi, l’esenzione ex articolo 3, comma 4-ter del Tusd, in materia di passaggi generazionali, è preclusa.

Queste le importanti conclusioni raggiunte dai...