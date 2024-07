Patto con il Fisco, slalom tra le cause di decadenza per 4,6 milioni di imprese

C’è un vero e proprio dedalo di situazioni di esclusione e di decadenza dal concordato preventivo, il “patto” con il Fisco. Che, anche per una scrittura incerta delle varie disposizioni, rischia di scoraggiare l’adesione da parte dei 4,6 milioni di potenziali interessati: 2,7 milioni di contribuenti che compilano gli Isa e 1,9 milioni di titolari di partita Iva in regime forfettario. È un dato di fatto che il concordato – per come è ideato ora – non convince, tant’è che sono allo studio varie modifiche...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 1 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi