Per le Entrate niente intervento in appello se l’Agenzia non era parte in primo grado

L’agenzia delle Entrate non può intervenire in un giudizio pendente in grado di appello, se questa non è stata parte processuale anche del precedente grado. Ed infatti, l’intervento in appello è normalmente precluso a chi non abbia partecipato al giudizio di primo grado, salvo che si sia verificata una successione a titolo particolare nel diritto controverso. Questo il principio di diritto reso con sentenza 4107/15/2024 della Cgt di II grado della Sicilia.

Il caso esaminato riguardava un contribuente...