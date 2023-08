Per le fusioni transfrontaliere doppia certificazione del notaio di Leo De Rosa e Alberto Russo

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La disciplina introdotta tramite il Dlgs 19/2023 ha comportato una modifica radicale della procedura dettata in tema di operazioni straordinarie transfrontaliere ed è applicabile solamente alle società coinvolte in fusioni transfrontaliere che, alla data del 3 luglio 2023, non abbiano depositato per l’iscrizione presso il Registro delle imprese il progetto comune di fusione transfrontaliera.



Il procedimento può essere riepilogato in tre fasi principali:

- la fase preparatoria, relativa alla predisposizione...