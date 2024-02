Perde la detrazione il box di nuova costruzione completato dopo la morte di chi permuta

La domanda Un contribuente con atto di permuta stipulato nel 2019 concedeva a favore di un’impresa edile il diritto di fare e mantenere in perpetuo, ex articoli 952 e 955 del Codice civile, la costruzione di un piano interrato destinato a otto locali (box pertinenziali). In cambio la ditta cedeva, mediante permuta, la proprietà superficiaria di uno dei box interrati a beneficio del contribuente, distinto in Catasto con specifici foglio, mappale e subalterno. Nel successivo atto di identificazione catastale e consegna di immobile, rogato nel 2022, si sanciva che l’immobile ceduto in permuta era stato realizzato e completato al rustico e riportato in Catasto con categoria F3. Nel maggio 2023, il contribuente muore e a novembre 2023 gli eredi provvedono, a seguito di ultimazione, a censire in Catasto il box con categoria C6. In presenza di tutti i presupposti di legge, si chiede se la detrazione, calcolata sul costo di costruzione certificato dalla ditta edile entro il termine dellaPerde la detrazione il presentazione del modello Redditi 2023, può essere fruita a partire già dal 2022 dal de cuius per poi essere trasferita agli eredi, o va riconosciuta solo dall’anno 2023 a favore di quelli che ne abbiano la diretta disponibilità.E. D. - Salerno

La detrazione, nella peculiare casistica qui rappresentata, non pare spettare né al de cuius né agli eredi, per i seguenti motivi. Occorre premettere che, civilisticamente, per il contratto di permuta vale il rinvio integrale alla disciplina della vendita, a norma dell’articolo 1555 del Codice civile, con conseguente ammissibilità della permuta di cosa presente con cosa futura, in applicazione dell’articolo 1472 del Codice civile in tema di vendita di cosa futura. In questo caso, il passaggio della...