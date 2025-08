Perdite, sul cambio attività monitoraggio ad ampio spettro

Per il riporto delle perdite, in caso di acquisto della società e di modifica dell’attività principale, monitoraggio lungo cinque periodi d’imposta. È uno degli aspetti a cui prestare attenzione dopo gli interventi in materia, con decorrenza dalle operazioni effettuate dal periodo di imposta 2024, contenuti nell’articolo 15 del Dlgs 192/2024, nel cui ambito è stata rivista la disciplina generale del riporto delle perdite, attraverso la sostituzione dell’articolo 84, comma 3, del Tuir, e l’introduzione...

