Pignoramento e intimazione: impugnazioni distinte

In caso di cartella di pagamento non notificata seguita da un pignoramento presso terzi, il contribuente può e deve impugnare l’atto di pignoramento davanti ai giudici tributari. Se non lo fa, non può impugnare la successiva intimazione di pagamento, lamentando il medesimo vizio di notifica. La conferma giunge dall’ordinanza n. 32671 della Corte di cassazione, depositata il 16 dicembre.

La vicenda all’esame della Corte ha rappresentato l’occasione per rimarcare alcuni importanti principi affermati...