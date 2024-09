Plusvalenze da cessione e reddito degli autonomi: incrocio di regole fiscali

Come per la deducibilità o indeducibilità delle quote di ammortamento, anche per la rilevanza fiscale delle plusvalenze immobiliari il quadro normativo di riferimento è articolato e le soluzioni non sempre coincidenti.

Dal 1° gennaio 2007 le plusvalenze realizzate con la cessione di immobili strumentali utilizzati dai professionisti concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Tuttavia, questa previsione deve essere letta insieme alla disposizione che consente la deducibilità delle...