Pmi, dal 1° gennaio al via il regime di franchigia Iva transfrontaliero

[2] A tale proposito, si precisa che, ai fini dell'ammissione al regime, non rilevano gli ulteriori numeri identificativi di cui il soggetto passivo potrebbe essere titolare, in seguito alla registrazione nel territorio dello Stato per effettuare acquisti intra-Ue. I recenti orientamenti del Comitato Iva e della Commissione europea (Cfr. taxud.c.1(2023)4163563 – WP1063 del 18 aprile 2023 – The new special scheme for small enterprises: interaction with rules on intra-Community acquisitions), difatti, hanno chiarito che l'identificativo ai fini Iva, a cui si riferisce la direttiva Iva (nuovo articolo 284), è relativo alle operazioni in uscita effettuate dalla piccola impresa; diversamente, per le operazioni in entrata rimangono ferme le regole ordinarie di applicazione dell'imposta e, pertanto, la piccola impresa sarà tenuta ad identificarsi, senza che questo adempimento la privi del beneficio di esenzione. I due numeri di identificazione avrebbero ambiti di applicazione differenti: il numero d'identificazione "EX" richiesto dal nuovo articolo 284, par. 3, lett. b) si riferisce solo all'identificazione ai fini dell'applicazione del regime di franchigia, tenendo conto delle sole operazioni in uscita; mentre l'identificazione Iva di cui all'articolo 214, comma 1, lettera b), della direttiva Iva avviene per operazioni in entrata di una piccola impresa mediante le quali vengono effettuati acquisti nello Stato membro di esenzione.