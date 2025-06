Polizza catastrofale: per gli immobili valore di ricostruzione a nuovo

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2025, la legge n. 78 del 27 maggio 2025, in vigore dal 30 maggio 2025, di conversione del decreto-legge n. 39 del 31 marzo 2025, che reca norme relative alla stipula di apposito contratto assicurativo per gli eventi catastrofali che scatta dal 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni ed entro il 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese

L’obbligo assicurativo

