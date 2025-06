Spese alberghiere e di ristorazione, come massimizzare il risparmio fiscale

Le spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di pasti e bevande sono ricorrenti presso le imprese e anche in riferimento ai lavoratori autonomi. Si tratta di una tipologia di costo che pone spesso problemi e dubbi in fase di gestione. L’incertezza nasce, oltre che dall’applicazione ed interpretazione delle norme di riferimento, anche dalla sovrapposizione di questo tipo di spese con quelle classificate come spese di trasferte e di rappresentanza. Vediamo come distinguerle, la relativa deducibilità fiscale ai fini delle imposte dirette e la parallela detraibilità dell’Iva