Trust estero, gli elementi per escludere l’interposizione fiscale

In linea generale, rientrano nella definizione di trust interposti quelli istituiti da disponenti che non hanno assimilato appieno la natura di tale istituto e che infarciscono gli atti istitutivi di clausole volte a consentire loro di mantenere (direttamente o indirettamente) un potere eccessivamente ampio sul trustee o sul fondo in trust, se non addirittura poteri che consentono di revocare il trust in ogni momento. L’agenzia delle Entrate nell’affrontare il caso di un trustee, istituito da un residente in Italia con beneficiari anch’essi residenti e trust estero, si pronuncia sulla genuinità, e quindi non interposizione ai fini fiscali, di tale strumento. Tale risposta offre lo spunto per approfondire alcuni profili critici del pensiero dell’Agenzia in materia di interposizione.