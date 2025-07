Polizza rischio credito non esente da imposta

Le polizze assicurative che prevedono in caso di morte il rimborso delle somme dovute al soggetto finanziatore o al gestore di carte di credito hanno come presupposto il rischio di credito, motivo per cui per ciò che concerne l’imposta sulle assicurazioni non vi potrà essere l’esenzione, ma l’assoggettamento all’aliquota del 12,5% in base all’articolo 13 della tariffa (allegato A della legge 1216/61). È questa la sentenza 728/1/2025 della Corte di secondo grado della Lombardia.



La sentenza ha ribaltato...