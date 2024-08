Possibile corto circuito tra certificazione tecnica e verifiche del revisore

Le ultime norme in tema di ricerca e sviluppo hanno introdotto la figura del certificatore accanto a quella del professionista (articolo 1, comma 206, della legge di Bilancio 2020), dando così la possibilità alle imprese interessate di avviare la richiesta per ottenere una certificazione tecnica che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati in ambito ricerca e sviluppo, con carattere retroattivo per le annualità 2015-19.

Ciò potrebbe far sorgere qualche dubbio sulla tenuta della procedura...