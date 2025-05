Bonus Zes, conto alla rovescia per la prenotazione entro il 30 maggio

Per chi Le imprese, che abbiano già effettuato dal 1° gennaio 2025 o intendano effettuare entro il 15 novembre 2025, investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive esistenti o impiantate nella Zes unica

Come adempiere Invio alle Entrate della comunicazione per la fruizione, per via telematica, tramite il software “ZES2025”. Tempestiva anche la comunicazione trasmessa dal 26 maggio al 30 maggio 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 4 giugno 2025.