Prezzo provvisorio delle merci in dogana, applicabile il valore della transazione

L’avvocato generale della Corte di giustizia Ue, con le conclusioni rese nella causa C-782/23, si è espresso in ordine alla corretta modalità di individuazione del valore delle merci presentate in Dogana, nel caso in cui all’atto dell’importazione sia noto solo il prezzo provvisorio, da adeguare contrattualmente a posteriori alla luce di circostanze successive all’introduzione dei prodotti nel territorio doganale.

Il caso riguarda una serie di importazioni di carburanti destinati all’aviazione in ...