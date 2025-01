Prima casa, il termine di due anni per la vendita si applica ai rogiti 2024 La manovra 2025 raddoppia <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">il tempo per cedere la dimora «preposseduta». Coinvolti anche i soggetti per i quali i 365 giorni non sono scaduti al 31 dicembre</span>