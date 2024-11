Prodotti vitivinicoli, in arrivo il collegamento tra schedari e registri dematerializzati

Novità in arrivo per i produttori vitivinicoli. Lo scorso 6 novembre è stato firmato dal ministro dell’Agricoltura il decreto che stabilisce le modalità per l’attuazione del collegamento tra gli schedari vitivinicoli e i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli. La necessità di prevedere un collegamento tra i due strumenti era stata prevista dall’articolo 3-bis del Dl 63/2024 con la volontà di sostenere i produttori vitivinicoli e di garantire una più efficiente gestione delle informazioni...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi