Professionisti, difficile trovare collaboratori di Teresa Zambon









I nostri studi stanno invecchiando e manca il ricambio generazionale, ormai da tempo.

Non riusciamo a inserire giovani leve nei nostri studi perché la nostra professione non è più appetibile: «Quando ho iniziato la professione» è un paragone che non tiene più, occorre ragionare sulle esigenze e sulle aspettative dei giovani di oggi, che sono diverse dalle nostre. I giovani sono ancora disposti a fare sacrifici per una crescita professionale, ma la conciliazione della loro vita con il lavoro sta salendo...