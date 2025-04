Professionisti e studi associati a doppio filo nel concordato

Restyling per le cause di esclusione e di cessazione (non solo a partire dal prossimo biennio) e mantenimento sostanziale delle cause di decadenza in vigore. È l’effetto sul concordato preventivo (Cpb) dello schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive di alcuni aspetti della riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei ministri il 13 marzo e attualmente all’esame delle competenti commissioni parlamentari per i pareri. Modifiche con cui dovranno fare i conti tutti...

