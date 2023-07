Professionisti essenziali per la Pa di Tiziana Cignarelli









Perché la libera professione non è più attrattiva? Perché le professioni nelle pubbliche amministrazioni non sono valorizzate? Che le professioni intellettuali non siano più attrattive per i giovani in Italia è purtroppo una certezza.

Un libero professionista è anche di fatto un imprenditore: si procura i clienti, svolge il lavoro, si fa pagare. Normalmente, si dice, «è il mercato bellezza», ma le professioni regolamentate in realtà non sono a libero mercato e occorre essere laureati, abilitati, iscritti...