Progetto Giovani Talenti per aumentare l’appeal degli studi professionali

Annunciato in occasione di Speciale Telefisco lo scorso 19 settembre, il progetto Giovani Talenti è stato presentato ieri, martedì 15 ottobre, durante il Convegno nazionale, organizzato a Pesaro dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La partnership, che vede collaborare il Gruppo Sole 24 Ore e il Cndcec, intende affrontare una delle questioni più rilevanti per i commercialisti oggi: lo scarso appeal della professione fra le nuove generazioni, che si traduce nella difficoltà a trovare praticanti e a dare nuova linfa per il futuro degli studi.

L’obiettivo del progetto è duplice: da un lato, avvicinare i giovani al mondo delle professioni, dall’altro, contribuire alla valorizzazione, al rinnovamento e alla crescita dell’offerta degli studi professionali.

A questo proposito, si vuole comunicare ai giovani che esistono nuove opportunità professionali, in sostituzione di quelle più tradizionali, su tematiche quali:

Esg e Sostenibilità;

AI e innovazione digitale;

Blockchain;

Global Mobility;

Il marketing degli studi.

Fondamentale il coinvolgimento delle Università italiane per proporre a laureati e laureandi in discipline economiche un percorso formativo gratuito sulle tematiche indicate, con la prospettiva di uno sbocco retribuito negli studi professionali.

Gli studi che aderiscono all’iniziativa possono accedere a competenze qualificate su tematiche emergenti, utili a rinnovare l’offerta degli studi. L’adesione all’iniziativa non ha costi, salvo la retribuzione dei giovani sulla base di un compenso minimo che sarà definito con l’Ordine.

Sarà varato anche un manifesto dell’iniziativa e un disciplinare di adesione per gli studi che dovrà prevedere un chiaro percorso di crescita per i giovani coinvolti.

I benefici per le categorie interessate, che aderiscono al progetto Giovani Talenti, sono molteplici: per i laureandi/laureati si tratta di ricevere una formazione gratuita che faccia conoscere le opportunità della professione del commercialista; gli studi, a loro volta, potranno disporre di praticanti formati ed essere inseriti in un elenco di studi future oriented, di cui Il Sole 24 Ore approfondirà le peculiarità; le Università potranno avvantaggiarsi, a costo zero, di partecipare e rendere possibile un progetto indirizzato a formare i nuovi professionisti nel campo delle discipline economiche.

Per il Cndcec e per Il Sole 24 Ore, infine, è un’occasione per aumentare la propria attrattività e riconoscibilità verso le nuove generazioni, pur restando un punto di riferimento per il loro target primario: Pmi, professionisti, imprese e Pa.