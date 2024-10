Proroga fattura elettronica fino al 31 dicembre 2025

Ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2025 o, se precedente, sino alla data da cui troveranno applicazione le disposizioni nazionali attuative del pacchetto Vida, dell’autorizzazione concessa all’Italia per l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica in deroga alla direttiva Iva: con la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio Ue presentata dalla Commissione Com (2024) 447, in corso di approvazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione, viene così garantita la piena...

