Quali caratteristiche servono per capitalizzare i costi di sviluppo di un nuovo prodotto

La domanda

Una srl ha sostenuto nel 2022 costi per la realizzazione e la presentazione alla clientela del brevetto relativo a un piccolo erogatore di bevande da cedere (a partire dal 2023) in comodato alla clientela (settore ho.re.ca.) alla quale vengono poi venduti vari kit di bevande. L’attività di progettazione e le varie prove necessarie per arrivare alla versione finale del brevetto sono state svolte principalmente dall’amministratore unico e da un dipendente, che hanno lavorato per circa sei mesi a tale progetto. Si chiede se i 6/12 del costo del dipendente (stipendio, contributi, Tfr, Inail) e i 6/12 del costo dell’amministratore (compenso, contributi e Inail), il cui compenso non è stato modificato rispetto agli esercizi precedenti, possono essere capitalizzati al 31 dicembre 2022 e ammortizzati a partire dal 2023 (anno in cui si conseguiranno i ricavi) e quali siano le scritture contabili da farsi. Si chiede, in particolare, in quale categoria di immobilizzazioni devono essere contabilizzate tali spese.

G. L. - Foggia