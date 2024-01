Raccoglitori di tartufi, alla cassa entro il 16 febbraio per la sostitutiva di 100 euro

I commi 692 e seguenti della legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) hanno introdotto nel panorama tributario un regime di parziale esonero per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e piante officinali spontanee. Si tratta, in particolare, dei raccoglitori di tartufi, ma non solo, poiché la classe Ateco di riferimento comprende anche la raccolta di funghi, bacche, sughero, frutta in guscio, ghiande, muschi, licheni e altri prodotti minori, nonché di piante officinali spontanee...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi