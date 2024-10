Ravvedimento anche per chi nel 2020/2021 non ha applicato gli Isa

Ravvedimento speciale per le partite Iva in concordato preventivo anche per i periodi d’imposta 2020 e 2021 caratterizzati dall’emergenza Covid con cause di esclusione dagli Isa: l’incremento della base imponibile rispetto al reddito dichiarato sarà forfettizzata del 25% e si applicheranno le aliquote (considerando già la riduzione del 30%) dell’8,75% per la sostitutiva delle imposte sui redditi e addizionali e del 2,73% dell’Irap. Le entrate derivanti dal concordato preventivo avranno come priorità...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi