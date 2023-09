Ravvedimento della dichiarazione Imu per comunicare una causa di esenzione di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Il 28 settembre 2023 scade il termine per la trasmissione delle dichiarazioni Imu relative agli anni 2022 e 2021 usufruendo del ravvedimento operoso anche in agricoltura. In condizioni normali, infatti, la dichiarazione Imu andrebbe presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, ma per effetto del Dl 198/2022, la presentazione della dichiarazione Imu del 2021 è stata posticipata al 30 giugno 2023. Inoltre, è possibile presentare le dichiarazioni Imu entro 90 giorni dalla...