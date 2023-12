Iva di gruppo, ravvedimento speciale anche per la garanzia

Con la risposta a interpello 475/2023, l’agenzia delle Entrate ha riconosciuto che è utilizzabile il ravvedimento operoso speciale per regolarizzare la presentazione, oltre i 90 giorni dalla presentazione delle dichiarazioni annuali, della garanzia richiesta per legittimare le compensazioni eseguite nell’ambito della liquidazione Iva di gruppo. Purché, naturalmente, sia versata la sanzione, in misura ridotta a 1/18 ( articolo 13, comma 6, del Dlgs 471/1997).

Con il quesito proposto una società con...