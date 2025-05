Inapplicabili le regole del Pct nei ricorsi tributari

Non possono essere dichiarati inammissibili i ricorsi o gli appelli tributari presentati in formato pdf e non in formato eml (sull’argomento si veda il Sole 24 Ore del 23 dicembre 2024, del 20 gennaio 2025 e del 27 gennaio 2025): un conto sono le norme del processo civile telematico, un altro quelle del processo tributario telematico. Restano però casi - come le sentenze della Cgt Sicilia, sezione Catania, n. 9618 del 20 dicembre 2024 e della Cgt Siracusa n. 698/2025 del 31 marzo 2025 - nei quali...

