Ricorso notificato via Pec, quando serve la ricevuta in formato elettronico

Il ricorso notificato via Pec deve essere depositato in modalità telematica con le ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg”, in quanto per provare il perfezionamento della notifica non è sufficiente la produzione dei medesimi documenti in formato “.pdf”. Pertanto, se il contribuente non ottempera all’invito del giudice di integrare gli atti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. È quanto emerge dalla sentenza 3681/2/2024 della Cgt di Palermo in composizione monocratica...

