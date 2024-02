Ravvedimento speciale a basso appeal sui redditi esteri

L’estensione del ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 riguarderà – come nelle precedenti edizioni – anche le sanzioni per l’infedele dichiarazione dei redditi prodotti all’estero, e quelle relative all’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e all’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe) ma non le sanzioni per l’omessa compilazione del Quadro RW. L’emendamento...

