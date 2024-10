Ravvedimento speciale più ampio per le esclusioni dagli Isa

Via libera dopo la pubblicazione del Dl 155/2024 in «Gazzetta Ufficiale» alla sanatoria speciale 2018/2022 riservata ai soggetti che aderiranno al concordato preventivo biennale (Cpb) per il biennio 2024/2025 (er cui si fa sempre più serrato il pressing dei professionisti per una proroga della scadenza del 31 ottobre nel tentativo di scardinare il muro dell’assoluta chiusura manifestata nei giorni scorsi), anche nell’ipotesi in cui costoro si trovassero in una delle condizioni specifiche di esclusione...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi