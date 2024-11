Realizzo controllato, via libera ai conferimenti in società estere

La riforma fiscale amplia la platea delle società che possono essere oggetto di conferimento di partecipazioni, cercando di superare anche alcune incompatibilità con il diritto comunitario. Dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo di riforma (lo schema, A.G. 218, è ora in attesa del parere delle commissioni parlamentari), sarà infatti possibile anche conferire in una holding residente, ex articolo 177 del Tuir, le partecipazioni detenute in società estere.

Partecipazioni estere

Dal punto di vista tecnico, la nuova...