Recapture della super Ace ai righi RS45 e RN21 della dichiarazione 2023 di Cristina Odorizzi

Una società di persone nell’anno 2021 ha fruito della SuperAce avendo realizzato un utile di 300mila euro e non avendo disposto prelievi a favore dei soci.

In tale anno si è quindi determinato un incremento di patrimonio netto, in base alle regole di cui all’articolo 8, del Dm 3 agosto 2017, di 300mila euro. Ritenendo di poter mantenere tale incremento, la società ha applicato nel modello Sp 2022 per l’anno 2021 la super Ace, realizzando un rendimento nozionale di 300.000 x 15%, e quindi pari a 45mila...