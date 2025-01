Redditi agricoli, vantaggi fiscali con perimetro più ampio

La legge delega per la riforma fiscale, seppur implicitamente, conferma il criterio di determinazione catastale dei redditi per le attività agricole. Non è, infatti, prevista alcuna modifica “restrittiva” ma anzi un ampliamento delle attività che sono produttive di reddito agrario. Il Dlgs 192/2024 ha attuato parte della delega fiscale. Con riferimento ai redditi agricoli, le novità riguardano principalmente i primi due criteri direttivi e sono contenute nell’articolo 1.

Nel Dlgs 192/2024, pubblicato in attuazione della delega per la riforma fiscale (legge 111/2023), che prevede la revisione del regime impositivo Irpef e Ires, novità importanti riguardano i redditi agricoli per i quali la legge delega all’articolo 5, comma 1, lettera b) aveva previsto quattro criteri direttivi. Il decreto attuativo prevede una parziale attuazione di questi criteri e ribadisce il metodo catastale come criterio di tassazione.

Il regime di determinazione catastale dei redditi ante modifiche

Le attività agricole sono soggette ad uno speciale regime...