Redditi di lavoro dipendente, chiarite le novità per il welfare aziendale

Con la circolare n. 5/E dello scorso 7 marzo, l’agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti circa l’applicabilità di alcune misure fiscali introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e dal cd. decreto Anticipi (Dl 145/2023). In particolare, sono state esaminate, tra le altre, le novità in materia di welfare aziendale, trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto turistico, misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.